Рада «завернула» законопроєкт про накопичувальні пенсії

Верховна Рада відправила до профільного комітету для підготовки на повторне перше читання проєкт закону «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів.

«Ставлю на голосування пропозицію про направлення до Комітету для підготовки на повторне перше читання проєкт закону «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення», реєстраційний номер 2683», - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

Відповідну пропозицію підтримали 311 народних депутатів.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, головним комітетом з розгляду законопроєкту є Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

У пояснювальній записці до проєкту закону зазначається, що актом передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними пенсійного віку та залучення роботодавців до сплати пенсійних внесків на паритетних засадах.

Зокрема, передбачається, що роботодавці сплачуватимуть 2% від розміру заробітної плати працівників, а учасники системи (працюючі особи) сплачуватимуть внески у розмірі 1 % від заробітної плати (доходу). За бажанням працівника розмір його самостійних внесків може бути збільшено.

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Водночас роботодавець зобов’язаний пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками в розмірі до 5% від суми заробітної плати такого працівника.

Законопроєктом також пропонується встановити, що кошти накопичувальної системи є власністю учасників системи (осіб, з заробітної плати яких здійснюються відрахування) у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців.

Також законопроєктом запропонована комбінована модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків у Пенсійному казначействі, залучення Центрального адміністратора для здешевлення та консолідації послуг з адміністрування персоніфікованих рахунків учасників Пенсійного казначейства, а також в недержавних пенсійних фондах, допущених до діяльності у другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

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Управління активами коштів Пенсійного казначейства здійснюватиметься компаніями з управління активами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

Передбачається, що зберігання активів Пенсійного казначейства здійснюватиметься банками-зберігачами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

Як зазначається у пояснювальній записці, авторизація компаній з управління активами, зберігачів, недержавних пенсійних фондів, адміністраторів та страхових компаній здійснюватиметься шляхом включення їх до Реєстру авторизованих суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення за умови відповідності таких суб’єктів встановленим законом вимогам.

Учасник системи має обрати пенсійний портфель (консервативний, збалансований або динамічний) авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства або авторизований недержавний пенсійний фонд.

При цьому свій вибір учасник системи здійснює в електронному кабінеті учасника системи на сайті Центрального адміністратора або подає заяву встановленого зразка до органів Центрального адміністратора.

Як зазначається, внески учасників системи, які не визначились зі своїм вибором, підлягають автоматичному розподілу між пенсійними портфелями, управління активами яких здійснюється авторизованими компаніями з управління активами, з якими Радою Пенсійного казначейства укладені договори.

Учасник системи матиме право змінити пенсійний портфель або обрати авторизований недержавний пенсійний фонд.

Законопроектом визначається, що учасники системи матимуть право на отримання за рахунок коштів системи накопичувального пенсійного забезпечення одноразових виплат, прискорених виплат, програмних виплат, довічних пенсій.

Також актом передбачено внесення змін до низки законодавчих актів України з метою передбачення відповідальності за порушення законодавства у системі загальнообов’язкового накопичувального забезпечення, узгодження норм законопроекту з нормами чинного законодавства.

Як зазначила у коментарі журналістам у Верховній Раді заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, доопрацьований законопроєкт внесуть до парламенту протягом десяти днів.