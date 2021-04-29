Законопроєкт про підвищення пенсій чорнобильцям пройшов перше читання у Раді

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб».

Відповідний законопроєкт підтримали 340 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Законопроєкт розроблений Міністерством соціальної політики та ініційований Кабінетом Міністрів і передбачає: перше – врегулювати питання умов виплати додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, з урахуванням Рішення Конституційного Суду від 17 липня 2018 року № 6», - розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, представлячи законопроєкт у парламенті.

Також, за його словами, законопроєктом передбачено унормування призначення пенсії для осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

За словами Музиченка, із ухваленням цього законопроєкту "буде встановлено рівні умови обчислення заробітної плати для всіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою".

«Підкреслюю, як з числа військових, так і з числа цивільних громадян", - уточнив Музиченко.

Таким чином, зауважив він, з 1 січня 2022 року пенсія зросте майже у 40 тис. пенсіонерів і становитиме в середньому для осіб І групи інвалідності - понад 16 тис. грн, ІІ групи інвалідності – майже 13 тис. грн і ІІІ групи інвалідності- майже 9 тис. грн.

"Оскільки реалізація проєкту акта передбачає додаткові видатки у сумі на 2022 рік 1,2 млрд грн, то відповідні видатки необхідно закласти в держбюджеті на 2022 рік. Тому з урахуванням вимог бюджетного кодексу передбачено набрання чинності цих змін із наступного бюджетного року", - розповів заступник міністра соцполітики.

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова поінформувала, що 26 квітня комітет розглянув зазначений законопроєкт на своєму засіданні.

«Ми хочемо ще зазначити, що 7 квітня вийшло рішення Конституційного Суду України. Воно має бути імплементовано в законодавство упродовж трьох місяців. І саме для того, щоб імплементувати рішення Конституційного Суду від 7 квітня цього року Комітет соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді України проєкт Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» (реєстр. № 4555) , поданий Кабміном, прийняти за основу з дорученням комітету доопрацювати зазначений законопроєкт та внести на розгляд Верховної Ради України в другому читанні з урахуванням абзацу першого частини першої статті 116 Регламенту ВР, зокрема, із внесенням змін до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» відповідно до рішення Конституційного Суду України від 7 квітня 2021 року», - зауважила Третьякова.

Як повідомляв Укрінформ, у своєму рішенні від 7 квітня 2021 року Конституційний Суд визнав неконституційною норму закону, якою Верховна Рада уповноважила уряд визначати мінімальні розміри пенсії за інвалідністю громадянам України, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.