США надали понад $400 мільйонів на захист українців від наслідків Чорнобильської катастрофи

США надали понад $400 мільйонів на захист українців від наслідків Чорнобильської катастрофи

Відео
Укрінформ
Сполучені Штати Америки надали понад 400 млн доларів на захист українців від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як передає Укрінформ, про це у Твітері повідомляє Посольство США в Україні до 35-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

“Сполучені Штати надали понад 400 млн доларів на захист українців від наслідків Чорнобильської катастрофи. Наша підтримка продовжується, і ми сподіваємось на майбутню співпрацю з Україною та нашими партнерами задля покращення життя українців по всій країні”, - ідеться в повідомленні.

Читайте також: США підтримують Україну у питаннях ядерної безпеки – американський дипломат

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Посольства Великої Британії в Україні, на будівництво нового конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС 45 країн надали 2,1 млрд євро.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-