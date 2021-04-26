США надали понад $400 мільйонів на захист українців від наслідків Чорнобильської катастрофи

Сполучені Штати Америки надали понад 400 млн доларів на захист українців від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як передає Укрінформ, про це у Твітері повідомляє Посольство США в Україні до 35-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

“Сполучені Штати надали понад 400 млн доларів на захист українців від наслідків Чорнобильської катастрофи. Наша підтримка продовжується, і ми сподіваємось на майбутню співпрацю з Україною та нашими партнерами задля покращення життя українців по всій країні”, - ідеться в повідомленні.

Сполучені Штати надали понад 400 млн доларів на захист українців від наслідків Чорнобильської катастрофи. Наша підтримка продовжується, і ми сподіваємось на майбутню співпрацю з Україною та нашими партнерами задля покращення життя українців по всій країні. #Чорнобиль pic.twitter.com/lgPJvCuI7o — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 26, 2021

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Посольства Великої Британії в Україні, на будівництво нового конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС 45 країн надали 2,1 млрд євро.