США підтримують Україну у питаннях ядерної безпеки – американський дипломат

Трансформація Чорнобильської АЕС залишається довгостроковим викликом, але Україні не доведеться розв'язувати цю проблему самотужки.

Про це заявив заступник голови Посольства США в Україні Джозеф Пеннінгтон під час онлайн-події Київського безпекового форуму, організованої Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», передає Укрінформ.

«Сполучені Штати разом з рештою міжнародного співтовариства продовжуватимуть підтримувати вас, щоб забезпечити майбутню енергетичну безпеку та ядерну безпеку не лише цього місця, а й України в цілому», - зазначив він.

Пеннінгтон додав, що жодна інша ядерна аварія в історії не була більш серйозною з точки зору витрат і жертв, як аварія на ЧАЕС.

«Ми всім серцем співпереживаємо за тих, хто ліквідовував наслідки, загинув, постраждав і хто продовжує страждати через неї. Тінь, яку кинула аварія, довга, і ми вітаємо мужність, героїзм та витримку багатьох тисяч тих, хто вижив, чиє життя було непоправно змінено в той день. Жахи, з якими вам довелося зіткнутися, перевершують нашу уяву, і ми ніколи їх не забудемо», - сказав представник США.

Пеннінгтон зауважив, що співпраця США і України «допомогла покращити стан на місці катастрофи, поліпшити енергетичну безпеку України і, зрештою, працює на побудову кращого, заможнішого та безпечнішого майбутнього для українського народу».

Читайте також: Генсек ООН опублікував звернення з приводу річниці катастрофи на ЧАЕС

«США пишаються тим, що стали найбільшим донором проєкту «Нове безпечне укриття», що охоплює місце катастрофи реактора 4-го Чорнобильського енергоблока», - наголосив він.

Київський безпековий форум – міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.

Як повідомлялося, 26 квітня відзначається Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.