США підтримують Україну у питаннях ядерної безпеки – американський дипломат
Про це заявив заступник голови Посольства США в Україні Джозеф Пеннінгтон під час онлайн-події Київського безпекового форуму, організованої Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», передає Укрінформ.
«Сполучені Штати разом з рештою міжнародного співтовариства продовжуватимуть підтримувати вас, щоб забезпечити майбутню енергетичну безпеку та ядерну безпеку не лише цього місця, а й України в цілому», - зазначив він.
Пеннінгтон додав, що жодна інша ядерна аварія в історії не була більш серйозною з точки зору витрат і жертв, як аварія на ЧАЕС.
«Ми всім серцем співпереживаємо за тих, хто ліквідовував наслідки, загинув, постраждав і хто продовжує страждати через неї. Тінь, яку кинула аварія, довга, і ми вітаємо мужність, героїзм та витримку багатьох тисяч тих, хто вижив, чиє життя було непоправно змінено в той день. Жахи, з якими вам довелося зіткнутися, перевершують нашу уяву, і ми ніколи їх не забудемо», - сказав представник США.
Пеннінгтон зауважив, що співпраця США і України «допомогла покращити стан на місці катастрофи, поліпшити енергетичну безпеку України і, зрештою, працює на побудову кращого, заможнішого та безпечнішого майбутнього для українського народу».
«США пишаються тим, що стали найбільшим донором проєкту «Нове безпечне укриття», що охоплює місце катастрофи реактора 4-го Чорнобильського енергоблока», - наголосив він.
Київський безпековий форум – міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.
Як повідомлялося, 26 квітня відзначається Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.