Генсек ООН опублікував звернення з приводу річниці катастрофи на ЧАЕС
Як передає Укрінформ, його звернення було опубліковано цього понеділка на сайті ООН, а також Гутерреш висловився на своїй офіційній сторінці в Твіттері.
«Ця річниця – привід віддати належне зусиллям урядів Білорусі, Російської Федерації та України щодо відновлення прилеглих територій, а також відзначити роботу вчених, які ретельно проаналізували дані про трагедію, що виявилося затребуваним в цілях планування на випадок надзвичайних ситуацій і знизило ризики їхнього виникнення», – зазначив Гутерреш.
The suffering of the hundreds of thousands affected by the Chernobyl disaster must not be forgotten.— António Guterres (@antonioguterres) April 26, 2021
Disaster know no borders. But together, we can work to prevent and contain them, support all those in need, and build a strong recovery.https://t.co/dXC7JBfGmb pic.twitter.com/kfq0HPEJJW
Він також нагадав, що страждання людей під час аварії «не повинні бути забуті».
Генсек додав, що з 1986 року ООН допомагає людям, які проживають на прилеглих до ЧАЕС територіях. Він зазначив, зокрема, що з 2002 року кількість підприємств малого і середнього бізнесу, що працюють в місцях, які безпосередньо постраждали внаслідок аварії, збільшилася с 2 000 до 37 000.
«Тисячі місцевих жителів, громадських діячів і лікарів пройшли підготовку з питань можливих загроз їхньому здоров’ю та отримали уявлення про необхідність ведення здорового способу життя», – підкреслив генсек ООН.
Окрім цього глава ООН наголосив на важливості досвіду співпраці державної влади з різними громадськими інститутами щодо ліквідації наслідків аварії в умовах сьогоднішнього дня.
Як повідомлялося, 26 квітня - Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.
Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.