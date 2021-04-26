Генсек ООН опублікував звернення з приводу річниці катастрофи на ЧАЕС

Генсек ООН опублікував звернення з приводу річниці катастрофи на ЧАЕС

Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив звернення з нагоди 35-річниці аварії на Чорнобильській АЕС та відзначив зусилля України, а також Білорусі та РФ з відновлення територій, які постраждали через цю техногенну катастрофу.

Як передає Укрінформ, його звернення було опубліковано цього понеділка на сайті ООН, а також Гутерреш висловився на своїй офіційній сторінці в Твіттері

«Ця річниця – привід віддати належне зусиллям урядів Білорусі, Російської Федерації та України щодо відновлення прилеглих територій, а також відзначити роботу вчених, які ретельно проаналізували дані про трагедію, що виявилося затребуваним в цілях планування на випадок надзвичайних ситуацій і знизило ризики їхнього виникнення», – зазначив Гутерреш.

Він також нагадав, що страждання людей під час аварії «не повинні бути забуті».

Генсек додав, що з 1986 року ООН допомагає людям, які проживають на прилеглих до ЧАЕС територіях. Він зазначив, зокрема, що з 2002 року кількість підприємств малого і середнього бізнесу, що працюють в місцях, які безпосередньо постраждали внаслідок аварії, збільшилася с 2 000 до 37 000.

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«Тисячі місцевих жителів, громадських діячів і лікарів пройшли підготовку з питань можливих загроз їхньому здоров’ю та отримали уявлення про необхідність ведення здорового способу життя», – підкреслив генсек ООН.

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Окрім цього глава ООН наголосив на важливості досвіду співпраці державної влади з різними громадськими інститутами щодо ліквідації наслідків аварії в умовах сьогоднішнього дня.

Як повідомлялося, 26 квітня - Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

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Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.

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