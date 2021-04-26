Генсек ООН опублікував звернення з приводу річниці катастрофи на ЧАЕС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив звернення з нагоди 35-річниці аварії на Чорнобильській АЕС та відзначив зусилля України, а також Білорусі та РФ з відновлення територій, які постраждали через цю техногенну катастрофу.

Як передає Укрінформ, його звернення було опубліковано цього понеділка на сайті ООН, а також Гутерреш висловився на своїй офіційній сторінці в Твіттері.

«Ця річниця – привід віддати належне зусиллям урядів Білорусі, Російської Федерації та України щодо відновлення прилеглих територій, а також відзначити роботу вчених, які ретельно проаналізували дані про трагедію, що виявилося затребуваним в цілях планування на випадок надзвичайних ситуацій і знизило ризики їхнього виникнення», – зазначив Гутерреш.

The suffering of the hundreds of thousands affected by the Chernobyl disaster must not be forgotten.



Disaster know no borders. But together, we can work to prevent and contain them, support all those in need, and build a strong recovery.https://t.co/dXC7JBfGmb pic.twitter.com/kfq0HPEJJW — António Guterres (@antonioguterres) April 26, 2021

Він також нагадав, що страждання людей під час аварії «не повинні бути забуті».

Генсек додав, що з 1986 року ООН допомагає людям, які проживають на прилеглих до ЧАЕС територіях. Він зазначив, зокрема, що з 2002 року кількість підприємств малого і середнього бізнесу, що працюють в місцях, які безпосередньо постраждали внаслідок аварії, збільшилася с 2 000 до 37 000.

«Тисячі місцевих жителів, громадських діячів і лікарів пройшли підготовку з питань можливих загроз їхньому здоров’ю та отримали уявлення про необхідність ведення здорового способу життя», – підкреслив генсек ООН.

Окрім цього глава ООН наголосив на важливості досвіду співпраці державної влади з різними громадськими інститутами щодо ліквідації наслідків аварії в умовах сьогоднішнього дня.

Як повідомлялося, 26 квітня - Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

Читайте також: В Україні 10 років не затверджують програму подолання наслідків аварії на ЧАЕС

Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.