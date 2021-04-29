«Листи щастя» надсилатимуть не всім водіям – Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує необхідність надсилання на поштову адресу порушника постанов про адміністративні правопорушення, за якими вже сплачений штраф.

Відповідний законопроєкт № 5058 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов" на позачерговому засіданні ВР підтримали в другому читанні та в цілому 305 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєктом закону пропонується скасувати необхідність надсилання на поштову адресу порушника виконаних постанов про адмінправопорушення (тобто по яких уже сплачений штраф)", - йдеться у пояснювальній записці.

Документ вносить зміни до статей 279-1 та 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Встановлюється, що постанова про накладення адміністративного стягнення надсилається порушнику рекомендованим листом із повідомленням лише у разі, якщо вона не була виконана шляхом сплати штрафу протягом 15 робочих днів з дня її винесення. Підставою набрання постановою законної сили вважатиметься в тому числі її виконання, тобто сплата штрафу.

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Автори очікують, що після ухвалення такого закону заощаджені у результаті припинення неефективного використання кошти будуть спрямовані на фінансування заходів забезпечення безпеки дорожнього руху, розвиток паркувальної сфери міст та впровадження інфраструктурних проєктів.