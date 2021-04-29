Разумков закрив пленарне засідання Ради: які ухвалили закони

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

На пленарному засіданні народні депутати призначили віцепрезидента НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Крім цього, парламентарії скасували пленарне засідання у п‘ятницю, передбачивши роботу в комітетах, комісіях і групах.

Народні депутати ухвалили закони №5308 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом", №4382 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад".

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Парламент також відправив на повторне перше читання законопроєкт №4265 "Про державну реєстрацію геномної інформації людини", №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".

Депутати також відправили на доопрацювання проєкт закону №3715 "Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель".

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Окрім цього, парламентарії розпочали розгляд поправок до законопроєкту №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони". Усього було розглянуто 520 поправок із 776.

Як повідомлялося, о 16.00 розпочнеться перше із двох запланованих на четвер позачергових засідань. Згідно з порядком денним, воно буде присвячено розгляду одного питання - проєкту постанови №5382 "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій".

О 16.15 відбудеться друге позачергове засідання парламенту. Зокрема, у другому читанні планується ухвалення рішення щодо законопроєкту №5308 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом".

У першому читанні депутати голосуватимуть за проєкт закону №4382 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад".

У першому читанні буде розглянуто проєкти законів №5157 "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень" і №5158 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів".

До включення в порядок денний і ухвалення рішення запропоновано законопроєкт №5301 щодо підтримки літакобудівної галузі" щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва.