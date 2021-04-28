Разумков призначив на завтра два позачергових засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання двох позачергових засідань парламенту в четвер, 29 квітня.

Відповідні розпорядження №103 і №104 оприлюднені на сайті Верховної Ради, передає Укрінформ.

Зокрема, першим питанням засідання, яке розпочнеться о 16:15, заплановано призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Також на цьому другому позачерговому засіданні заплановано розгляд:

- проєкту закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (№ 5308);

- проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад (№ 4382);

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- проєкту постанови Верховної Ради України про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (№ 5426);

- проєкт Постанови Верховної Ради України про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (№ 5377);

- проєкту закону про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень (№ 5157);

- проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів (№ 5158);

- проєкту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (№ 5058);

- проєкту закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб (№ 4555);

- проєкту закону про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№ 2683);

- проєкту закону про державну реєстрацію геномної інформації людини (№ 4265);

- проєкту закону про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" (№ 4375);

- проєкту закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель (№ 5309);

- проєкту закону про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг (№ 4318);

- проєкту закону про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму (№ 4162);

- проєкту закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель) (№ 3715);

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- проєкту закону про внесення змін Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг (№ 2673);

- проєкту закону про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної галузі" щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва" (№ 5301);

- проєкту закону про внесення доповнень до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (№ 5173).

На першому позачерговому засіданні, яке розпочнеться о 16:00, заплановано до розгляду одне питання: проєкт постанови "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій" (№5382).