Рада надала тергромадам повноваження на реєстрацію народження, шлюбу і смерті

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад".

Відповідний законопроєкт №4382 в цілому підтримали 343 народних депутати, передає кореспондент Укрінформу.

"Проєкт Закону пропонує якнайшвидше надати територіальним громадам, утвореним на базі міст обласного значення, принаймні базові повноваження у сфері ДРАЦС: реєстрацію народження, шлюбу, смерті", - йдеться у пояснювальній записці.

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Зазначається, що цей крок дозволить органам місцевого самоврядування (ОМС) використати власну мотивованість, гнучкість та мобільність в отриманні таких повноважень та забезпечити доступ до таких послуг своїм мешканцям.

У разі наявності таких повноважень у всіх органах місцевого самоврядування полегшиться інтеграція цих послуг у ЦНАП, їх надання у старостинських округах.

Як стверджують автори документу, проблема полягає у тому, що внаслідок реформи децентралізації, мільйонам громадян України наразі суттєво ускладнено доступ до державної реєстрації народження, шлюбу, смерті.

"Це зумовлено тим, що у законодавстві України закріплено різний обсяг повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану між різними територіальними громадами", - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті. Відповідно міста обласного значення, в тому числі об’єднані та укрупнені територіальні громади, що утворені на базі таких міст як шляхом добровільного приєднання, так і на підставі рішень Кабінету Міністрів про затвердження територій територіальних громад, не мають повноважень у сфері ДРАЦС.

Зауважується, що така ситуація особливо негативно вплинула саме на мешканців колишніх сільських, селищних і міських (міст районного значення) рад, які мали у своїх громадах власних посадових осіб (чи виконавчі органи), що здійснювали повноваження ДРАЦС. З моменту входження у нову укрупнену територіальну громаду на базі міста обласного значення такі повноваження втрачаються.