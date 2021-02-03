У січні понад 70 киян подали заяви для зміни по батькові - Мін’юст

Упродовж січня 73 жителі столиці подали до відділів державної реєстрації актів цивільного стану заяви про зміну по батькові.

Про це Укрінформу повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ).

«Всього за січень до відділів ДРАЦС Києва було подано 73 заяви про державну реєстрацію зміни імені, а саме: по батькові. У Київській області подали 6 заяв на зміну по батькові, на Черкащині – 7», - поінформували в управлінні.

Як зауважив керівник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко, чимало громадян чекали початку 2021 року, оскільки раніше можливості змінити по батькові не було.

«До ухвалення Цивільного кодексу 2004 року у громадян була така можливість, але потім законодавство змінилося, і на власний розсуд стало можливо змінити тільки прізвище та власне ім’я. По батькові ж мало відповідати імені батька. Але є багато таких історій, коли людина не хоче себе пов’язувати зі своїм біологічним батьком і хоче позбутися від по батькові, прописаного у свідоцтві про народження. Тобто, це буде така сама процедура, реєстрація, яка називається «зміна імені», оскільки за нашим законодавством ім’я містить у собі прізвище, власне ім’я та по батькові», - пояснив Міненко.

Згідно з новаціями, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище, власне ім'я, та (або) по батькові. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має таке право тільки за згодою батьків.

У Центральному управлінні Мін’юсту також наголосили, що в разі заперечення одного з батьків щодо зміни по батькові дитини спір щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

«На працівників відділів держреєстрації актів цивільного стану це ніяк не вплине, тому що механізм зміни імені залишився той самий. За навантаженням це не такий великий відсоток людей, які хочуть змінити своє прізвище, власне ім’я або по батькові. До прикладу, загалом у 2020 році відділами ДРАЦС Києва, Київщини та Черкащини було прийнято майже 300 тисяч осіб», - розповів Міненко.

Для того, щоб змінити по батькові, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) необхідно подати: заяву (зразок може бути надано безпосередньо у відділі ДРАЦС); свідоцтво про народження заявника; свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі); свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано); свідоцтво про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей); свідоцтво про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено; фотокартку; квитанцію про сплату державного мита.

Під час подачі документів при собі необхідно мати паспорт.

«Заява про зміну імені розглядається відділом державної реєстрації актів цивільного стану у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяці», - наголошують у Центральному управлінні Міністерства юстиції.

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Подати заяву можна безпосередньо у відділах ДРАЦС, через вебпортал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» або через Портал державних послуг.

Як повідомлялося, 3 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на заміну по батькові».

Законом доповнено статтю 295 Цивільного кодексу та статтю 149 Сімейного кодексу положеннями, які дозволяють фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім‘я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові.

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Згідно з законом, змінювати на власний розсуд своє прізвище, ім'я та (чи) по батькові дозволяється із 16 років. З 14 років дозволяється змінити своє прізвище, ім'я та (або) по батькові за згодою батьків чи піклувальників.

Цей закон набув чинності 1 січня 2021 року.