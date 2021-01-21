В Україні торік зареєстрували понад 295 тисяч немовлят

У 2020 році відділи державної реєстрації актів цивільного стану України зареєстрували понад 295 тисяч народжень дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють на сторінці Міністерства юстиції України у Фейсбуці.

«Протягом 2020 року відділами державної реєстрації актів цивільного стану України зареєстровано понад 295 293 народження дітей. З них 60 487 свідоцтв про народження відділами ДРАЦС вручено у закладах охорони здоров’я, де народився малюк», - ідеться в повідомленні.

У відомстві нагадують, що прийом документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини, та видачу свідоцтв про народження у закладах охорони здоров’я, де приймаються пологи, забезпечується з вересня 2015 року в усіх регіонах держави.

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На сьогодні більше як 400 таких медичних закладів по всій Україні надають таку послугу батькам новонароджених, ідеться в повідомленні.

Крім того, інформують у Мін’юсті, з метою створення сприятливих умов для реалізації прав дитини, із січня 2020 року в Україні запроваджено комплексну послугу «єМалятко», яка складається з декількох послуг, в тому числі державної реєстрації народження.

Так, за результатами впровадження проєкту було видано 44 979 свідоцтв про народження.

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Також повідомляється, що торік провели 5 391 державну реєстрацію народження відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України «Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України».