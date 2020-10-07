В Україні видали перші електронні медвисновки про народження дитини

В Україні були видані перші електронні медичні висновки про народження дітей.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер під час брифінгу 7 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

"Нарешті в Україні запрацювали електронні медичні висновки. Це дуже велика перемога, яку відчує на собі кожен громадянин. МОЗ спільно з Мінцифри, НСЖУ та Фондом Східна Європа запустили модуль електронних медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я", - сказав Кучер і додав, що перший електронний медичний висновок про народження дітей був виданий в цю суботу в Києві.

Він зазначив, що електронний медичний висновок про народження дитини дозволить батькам не витрачати час на відвідування державних органів, а зробити все онлайн.

Також за його словами, на базі цього будуть розроблятися інші медичні висновки.

“Е-Малятко” – це комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних з народженням дитини, в один. Вперше послуга “Е-Малятко” запустилася на початку січня у Харкові, а зараз вже доступна в Луцьку, Кривому Розі та Вінниці.

Фото: theguardian.com