Сервісом Е-Малятко скористались вже 20 тисяч батьків — Мінцифри

В Україні 20 тисяч батьків вже скористались комплексною послугою Е-Малятко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Телеграмі.

"Святкуємо ювілей - 20 тисяч батьків скористалися комплексною послугою Е-Малятко. Послуга дозволяє новоспеченим батькам отримати одразу 8 сервісів за однією заявою. Популярність цієї послуги стабільно зростає і за останній тиждень нею скористалася вже кожна 5-та сім’я. А головне - 95% з них високо оцінюють рівень її надання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, зараз послуга доступна у 32 найбільших містах України у 206 пологових будинках, відділах реєстрації актів цивільного стану та центрах надання адміністративних послуг.

Крім того, найближчим часом ще 4059 адміністраторів ЦНАП і РАЦС із 750 населених пунктів почнуть надавати послугу.

Як повідомляв Укрінформ, експериментальний проєкт Е-Малятко з початку року запроваджено в низці міст. Зокрема, ним можна скористатися у Вінниці, Луцьку, Дніпрі, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Львові, Одесі, Рівному, Харкові, Києві та селі Бузова Києво-Святошинського району Київської області.