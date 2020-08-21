Мінцифри хоче перетворити ЦНАПи на центри "Дії"

У Міністерстві цифрової трансформації запускають шеринг і валідацію документів з єдиного державного веб-порталу електронних послуг для всіх громадян. Зараз цю технологію відпрацьовують з Національним банком України.

Як передає Укрінформ, про нововведення в мобільному додатку «Дія» в програмі «Офіційна розмова» телеканалу ДІМ розповів керівник проєкту «Дія» Мстислав Баник.

Навчитися користуватися електронними послугами люди старшого віку вже зараз можуть за допомогою роликів, які постійно створює Міністерство інформаційної трансформації, а в майбутньому є плани, що в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) буду допомагати всім, хто не зміг розібратися з додатком і його функціоналом.

«У нас ідея в тому, що ЦНАП згодом - вони вже починають це робити, це ж не такий швидкий процес - перетворяться, по-перше, з ЦНАП на центри «Дія ». І в кінцевому, більш довгостроковому плані, протягом кілька років, навіть ті послуги, які там надаються, це буде допомога людині. Ну, умовно є портал "Дія", на якому буде 100% послуг, які може надати держава. Якщо якась людина старшого віку не змогла вдома розібратися, що цілком очевидно, вона приходить і їй допомагають на цьому ж порталі отримати послугу», - повідомив Баник.

Також у Міністерстві думають про те, як жителі непідконтрольних територій зможуть скористатися електронними сервісами, в тому числі оформляти довідку внутрішньо переміщеної особи онлайн. «Зараз йде обговорення, як їм надати можливість користуватися. І до осені досить велика кількість громадян, які проживають на непідконтрольній території, все одно приїжджають на територію України. Багато з них мають довідку внутрішньо переміщеної особи. Отримання цього документа теж буде доступно онлайн. Цю довідку ми прив'яжемо до паспорта. І навіть буде генеруватися копія паспорта з довідкою ВПО», - сказав Баник.

Як повідомлялося, незабаром українці зможуть користуватися цифровою копією свого документа, а не роздруковувати щоразу. В найближчому майбутньому - цей сервіс буде доступним в усіх торговельних закладах.