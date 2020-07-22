Міжнародні фонди виділили $500 тисяч на будівництво ЦНАПу у Станиці

Міжнародні фонди спрямували 500 тис. доларів США на будівництво Центру з надання адміністративних послуг у Станиці Луганській.

Про це заявив керівник Програми ООН з відновлення та розбудови миру Віктор Мунтяну під час зустрічі з головою Луганської облдержадміністрації Сергієм Гайдаєм, повідомляє пресслужба ОДА.

"Міжнародними фондами виділені кошти у розмірі 500 тис. доларів США на будівництво ЦНАПу у Станиці Луганській. Крім того, біля КПВВ "Станиця Луганська" планується розгорнути мобільні ЦНАПи, де одночасно буде працювати чотири спеціалісти, та відведено зону очікування для клієнтів. Такі ж мобільні центри мають запрацювати у разі відкриття ще двох КПВВ в Луганській області", - повідомив Мунтяну.

Крім того, були оговорені питання перебігу боротьби з COVID-19 в області.

Мунтяну наголосив, що копенгагенський офіс ООН займався придбанням великої кількості кисневих концентраторів, які мають стати вагомим внеском у лікування коронавірусу. Всього на Луганщину має надійти 100 апаратів.

Станиця Луганська – районний центр Луганської області, де на сьогодні знаходиться єдиний на Луганщині контрольний пункт пропуску, через який мешканці окупованого Луганська можуть потрапити на контрольовану Україною територію і отримати тут адміністративні послуги, що надаються державою.