На Донеччині біля КПВВ на лінії розмежування працюватимуть мобільні ЦНАПи - ОДА

На Донеччині поблизу контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування працюватимуть мобільні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної держадміністрації.

"Мобільні ЦНАПи з'являться на усіх чотирьох КПВВ. ЦНАП у Зайцевому буде належати Сіверській ОТГ та надаватиме весь спектр послуг, передбачений повноваженнями громади. Ми плануємо, що ЦНАП, у тому числі, зможе надавати паспортні послуги та обслуговувати власників водійських прав", - зазначила директор департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку Донецької ОДА Оксана Головко.

Вона розповіла, що мобільний ЦНАП – це спеціально обладнаний вантажний автомобіль, у якому розміщуються робочі місця та місця для відвідувачів. За потреби такий автомобіль може бути переміщений до будь-якого населеного пункту, де люди мають потреби у отриманні адміністративних послуг.

Сьогодні заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін спільно з керівниками структурних підрозділів ДонОДА, Державної прикордонної служби та Національної поліції відвідав КПВВ «Майорськ» та ознайомився з можливістю розміщення мобільного ЦНАПу там.

«Одразу після відновлення роботи КПВВ та завершення карантину тут буде працювати ЦНАП, послугами якого зможуть скористатись як мешканці окупованих територій, так і мешканці Зайцевого та найближчих населених пунктів. Окрім місця розміщення, ми також визначаємо графік його роботи», - зазначив Філашкін.

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За його словами, Донецька ОДА сприятиме максимально швидкому вирішенню усіх питань функціонування мобільних ЦНАПів та розширенню кількості надаваних послуг задля якісного обслуговування мешканців Донецької області.

Наразі мережа Центрів надання адміністративних послуг Донецької області включає 35 об’єктів. Серед діючих на Донеччині ЦНАПів, 13 надають послуги у містах, 12 – при РДА, 10 – у об’єднаних територіальних громадах.