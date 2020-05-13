Законопроєкт щодо оптимізації роботи ЦНАПів пройшов перше читання

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2679 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі".

Відповідне рішення 13 травня підтримав 261 народний депутат на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення законопроєкту має на меті оптимізувати мережу та функціонування ЦНАПів.

Зокрема, пропонується ліквідувати ЦНАПи, утворені районними державними адміністраціями, та надавати послуги тільки у ЦНАП органів місцевого самоврядування.

Законопроєкт також пропонує надати повноваження Кабінету міністрів встановлювати вимоги до ЦНАП.

Адміністративні послуги надаватимуться розташованими у ЦНАП представниками суб’єктів надання адміністративних послуг, адміністраторами або через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Згідно з законопроєктом, у ЦНАП надаватимуться усі адміністративні послуги органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також адміністративні послуги за договорами щодо обслуговування у ЦНАП жителів інших територіальних громад; у ЦНАП також надаватимуться інші публічні послуги.

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Передбачається, що ЦНАП органів місцевого самоврядування обов’язково утворюватимуться в усіх населених пунктах з чисельністю населення більше 1 тисячі; врегулювання питань утворення ЦНАП здійснюватиметься об’єднаними територіальними громадами; старостам будуть надані окремі функції адміністратора.

Законопроєкт також передбачає ліквідацію Єдиного державного порталу адміністративних послуг і утворення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Документ також пропонує уточнити термін "адміністративна послуга" – у випадках, визначених законом адміністративні послуги можуть надаватися без подання заяви; дії органів влади, пов’язані з реалізацією прав осіб також визнаються адміністративними послугами.

Надання результатів адміністративних послуг передбачено іншими видами поштових відправлень, а не лише рекомендованим листом

Автори прогнозують, що реалізація акта буде характеризуватися значним покращенням стану справ у сфері надання адміністративних послуг.

Особам буде надана можливість отримувати усі адміністративні послуги, що надаються на відповідній території, в одному місці – у ЦНАП органів місцевого самоврядування.

Планується також запровадження моніторингу якості надання адмінпослуг (у тому числі за допомогою сучасних програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг), що дасть змогу аналізувати якість надання адміністративних послуг, визначати та здійснювати заходи з підвищення рівня якості надання послуг.

Деякі адміністративні послуги можна буде отримати без подання заяви. Дії органів влади, пов’язані з реалізацією прав осіб, визнаватимуться адміністративними послугами, а тому будуть здійснюватися не на розсуд владних органів, а за процедурою, у строки та на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами.

Поштою можна буде отримати паспорт, посвідчення, інші документи та речі, які видаються особам за результатами надання адміністративних послуг.