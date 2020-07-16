Послуга єМалятко стала обов'язковою для всіх ЦНАП

Кабінет міністрів змінами до розпорядження №523 передбачив, що послуга єМалятко для батьків новонароджених є обов'язковою для всіх Центрів надання адмінпослуг в Україні.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.

"Відтепер послуга єМалятко для батьків новонароджених є обов’язковою послугою у всіх ЦНАП, створених районними державними адміністраціями. Сьогодні уряд схвалив відповідні зміни до розпорядження №523", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше районні державні адміністрації самостійно вирішували, чи надавати послугу єМалятко у створених ними ЦНАП. Зараз комплексна послуга єМалятко входить до обов’язкового переліку послуг, затвердженого Кабінетом міністрів.

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"Такі зміни дозволяють нам зробити послугу єМалятко ще доступнішою - і забезпечити її надання у всіх ЦНАП країни. Зокрема - у ЦНАП м. Києва", - підкреслили в міністерстві.

Як повідомлялося, в рамках послуги єМалятко батьки зможуть у ЦНАП подати одну заяву і отримати 10 державних послуг: реєстрація народження дитини; визначення належності дитини до громадянства України; визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою; реєстрація місця проживання народженої дитини; призначення допомоги при народженні дитини; реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я; реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; отримання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї; присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; призначення допомоги багатодітним сім'ям.