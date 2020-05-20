Послуга єМалятко стала доступною у ще 16 містах

Послуга єМалятко запрацювала ще у 16 містах України і тепер нею можна скористатись у 31 місті.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Відтепер сервіс єМалятко доступний ще в 16 містах... Тепер сервіс доступний у 31 місті України", — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що серіс запрацював у таких містах: Полтава, Миколаїв, Ужгород, Черкаси, Умань, Херсон, Хмельницький, Миргород, Золотоноша, Южний, Володимир-Волинський, Ковель, Нововолинськ, Каховка, Нова Каховка та смт Велика Олександрівка.

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Мапу точок доступу до послуги можна переглянути за посиланням.

Як повідомлялося, у Кременчуці та Івано-Франківську запустили сервіс єМалятко.