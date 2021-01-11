Ужгородська четвірня вже дихає самостійно та набирає вагу

Троє хлопчиків та дівчинка, що перед Різдвом народилися в Ужгороді в однієї мами в передчасних пологах, уже дихають самостійно, але вони ще деякий час перебуватимуть в лікарні.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив завідувач відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології Ужгородського міського пологового будинку Руслан Федько, що приймав пологи у матері четвірні.

“Троє хлопчиків та дівчинка, котрі перед Різдвом народилися в Ужгороді в однієї мами у передчасних пологах, уже перебувають на самостійному диханні. З дітьми все гаразд, але вони ще деякий час перебуватимуть в лікарні. Зараз їхня справа - набирати вагу та рости”, - сказав Руслан Федько.

Як повідомляв Укрінформ, пологи жінки, котра народила четвірню в Ужгороді, проводилися за авторською методикою, якою не користуються більш ніде в Україні. Методика дозволяє народити немовлят із непорушеною цілісністю навколоплідних вод, що практично унеможливлює травматизацію центральної нервової системи новонароджених.

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Сенсаційні пологи в Ужгороді були передчасними, жінка народила четвірню на 30-му тижні вагітності. Із 23-го тижня вагітності породілля перебувала в пологовому будинку Ужгорода під наглядом лікарів. Діти народилися вагою 1260 грамів, 1300 грамів, 1300 грамів та 1460 грамів за допомогою кесаревого розтину.

Дітям уже дали імена. Хлопчиків назвали Олександр, Євгеній, Іван, дівчинку — Кароліною.