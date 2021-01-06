В Ужгороді новонародженій четвірні дали імена

Новонародженій в Ужгороді четвірні дали імена: Олександр, Євгеній, Іван та Кароліна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ужгородська міська рада у Фейсбуці.

"Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв привітав сьогодні 20-річну Ларису Кушнір із села Калини Тячівського району – маму новонародженої четвірні. Пані Лариса розповіла: дізналася, що діток буде кілька, на 7-му тижні вагітності – тоді вже точно знали, що їх троє, пізніше обстеження показало, що аж четверо. Сказала, що одразу були шоковані такою новиною, бабусі з дідусями навіть не повірили, а зараз – дуже щасливі. Уже визначилися з іменами – діток назвуть Олександр, Євгеній, Іванко та Каролінка", - йдеться в повідомленні.

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За словами директора КП «Ужгородський пологовий будинок» Олега Онопка, малята, які продовжують перебувати у палаті інтенсивної терапії під пильним наглядом лікарів, будуть тут щонайменше місяць-півтора. Діти потребують довготривалої реабілітації та виходжування, як і всі передчасно народжені. Упродовж вчорашнього дня для профілактики дихальних розладів їм ввели 10 флаконів дороговартісного препарату «Куросурф», загальна вартість лише цього препарату склала близько 170 тисяч гривень. Загалом усе необхідне для лікування діток в ужгородському пологовому є, як і медобладнання, фаховий медперсонал, який цілодобово спостерігає за немовлятами, запевнив він.

Мер Ужгорода привітав маму новонародженої четвірні / Фото: Ужгородська міська рада

Як йдеться в повідомленні, оскільки вагітність була складною, мама перебувала в Ужгородському пологовому будинку із 21 листопада, близько семи тижнів її спостерігали лікарі. Усі знали, що пологи будуть передчасними, адже будь-яка багатоплідність має високий ризик передчасних пологів. 4 січня вночі почалася пологова діяльність, тому вирішили провести операцію. Лікуючий лікар породіллі Руслан Федько, який проводив операцію, започаткував унікальну методику вилучення недоношеної дитини у цілому навколоплідному міхурі. Це зменшує травматизм дитини при народженні.

Зазначається, що багатоплідні вагітності не рідкість в Ужгородському міському пологовому, зокрема, торік було 64 двійні, у 2019-му – 84 двійні. Четвірня ж народилася вперше на Закарпатті. За світовою статистикою, четвірня народжується одна на 700 тисяч пологів. В Україні минулого року четвірню народили у Кропивницькому, років 5 тому – в Одесі.