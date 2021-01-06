Четвірню на Закарпатті приймали за авторською методикою лікаря

Лікарі на Закарпатті приймали пологи у жінки, вагітної четвірнею, за авторською методикою, за якою не працюють більш ніде в Україні.

Про це на брифінгу розповів завідувач відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології Ужгородського міського пологового будинку Руслан Федько, який і приймав пологи, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

“Пологи були передчасними, жінка народила четвірню на 30-му тижні вагітності. Із 23-го тижня вагітності породілля перебувала в пологовому будинку м. Ужгород. Те, що пологи були успішними — це результат командної роботи”, - сказав Федько.

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Лікар розповів, що пологи проводилися за його авторською методикою, якою не користуються більш ніде в Україні. Вона дозволяє народити немовлят із непорушеною цілісністю навколоплідних вод і "в сорочці", що практично унеможливлює травматизацію центральної нервової системи.

“Унікальність цієї операції в тому, що третій плід в цілому оплодневому міхурі був розвернутий із поперечного положення в сідничне передлежання та аналогічно народжений в цілому оплодневому міхурові. Таке ми робимо в Україні єдині", - зауважив Федько.

За його словами, немовлята перебувають у палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів.

Дитячий лікар-реаніматолог Ужгородського міського пологового будинку Степан Богдан зазначив, що всі дітки, які народжуються на такому терміні, – незрілі. Лікарі роблять усе, що від них залежить, і сподіваються на краще.

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня в Ужгороді жінка народила четвірню — трьох хлопчиків і дівчинку. У 20-річної жительки села Калини Тячівського району це були перші пологи.