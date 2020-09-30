У Харкові у хворої на COVID-19 жінки народився неінфікований малюк, стан обох медики називають задовільним.

Про це 30 вересня повідомив журналістам заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Геннадій Бондарчук.

Пологи приймали в міському пологовому будинку №2.

«Малюк у задовільному стані, отримує медичну допомогу. COVID у дитини негативний. Мати має носійство, має позитивний ПЛР, і це не перший випадок, коли жінки з позитивним тестом ПЛР народжують здорових дітей. Допомога таким жінкам і дітям надається в повному обсязі», — сказав Бондарчук.

Він уточнив, що «жінка почуває себе задовільно».

Новонародженому, за даними Бондарчука, зробили вже два ПЛР-тести, і обидва показали дали негативний результат.

Наразі на Харківщині зареєстровано вже 18 681 випадок коронавірусу, у тому числі «рекордні» 546 – за останню добу. Всього 4570 людей одужали (лише 16 – за останню добу), 356 — померли (16 - за останню добу).

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 вересня в Україні лабораторно підтверджено 208 959 випадків COVID-19, з них за добу – 4 027.