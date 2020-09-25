Немовля померлої від COVID-19 породіллі з Нігерії родичі забрали з Тернополя
Як передає Укрінформ, про це повідомляє обласна дитяча клінічна лікарня, де перебувала новонароджена дитина громадянки з Нігерїі, у Фейсбуці.
Зазначається, що за дівчинкою приїхали батько, бабуся та рідні. Найближчим часом вони планують повернуться на батьківщину. Головний лікар Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні Григорій Корицький висловив щирі співчуття з приводу смерті жінки, а маленькій побажав щасливої долі.
Як повідомлялося, місяць тому у Тернополі в пологовому будинку померла 29- річна породілля, це була громадянка Нігерії, у якої діагностували COVID-19.
На щастя, у дитини результат тесту був негативний. З пологового дитину направили в обласну дитячу клінічну лікарню, де немовля перебувало у педіатричному відділенні для недоношених дітей.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 25 вересня на Тернопільщині 12575 випадків COVID-19, 150 – летальних, 6408 людей одужало.
В Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671.
фото: Фейсбук "Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня"