В Ужгороді жінка народила здорову четвірню: трьох хлопчиків та дівчинку.

Як передає Укрінформ, про це повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв у Фейсбуці.

"Четвірня – троє хлопчиків та дівчинка - народилася сьогодні вночі в Ужгородському міському пологовому будинку. Про це повідомив мені головний лікар закладу Олег Онопко. Пологи були передчасними, на 30-му тижні вагітності. Дітки народилися вагою 1260 грамів, 1300 грамів, 1300 грамів та 1460 грамів, за допомогою кесарського розтину”, - написав мер Ужгорода.

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За його словами, немовлята перебувають у палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Життю матері і дітей нічого не загрожує.

За словами лікаря породіллі Руслана Федька, вагітність була із ускладненнями, із 23-го тижня вагітності жінка перебувала в пологовому будинку.

Матір четвірні - жителька села Калини Тячівського району, це її перші пологи.