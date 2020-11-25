У Києві за час карантину народилися понад 20 тисяч немовлят

З березня цього року в столиці з'явилися на світ 20 694 дитини.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"З березня цього року в столиці з'явилися на світ 20 694 дитини", - зазначив Кличко.

Він повідомив, що за дві доби цього тижня в Києві народилися 156 немовлят: 81 хлопчик та 75 дівчаток. Серед них дві двійні хлопчиків.

Як відомо, у порівнянні з таким же періодом минулого року у Києві дітей народилося менше майже на 6 %.