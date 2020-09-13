В Україні вакцинують менш як 50% немовлят - МОЗ

В Україні показники охоплення плановою вакцинацією дітей до 1 року становлять менш як 50%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на брифінгу 13 вересня.

“Станом на 1 серпня 2020 року, рівень охоплення плановою вакцинацією дітей першого року життя проти поліомієліту, це три дози до року, - складає 45,6% від річного плану; дифтерії, кашлюку та правцю — три дози до року — 45, 7%; кору, паротиту, краснухи — 45,3%; вірусного гепатиту B — 42%; проти туберкульозу — 48,1%; проти гемофільної інфекції — 44,6%”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що найнижчі показники охоплення щепленням дітей першого року життя мають місце у Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Запорізькій та Волинській областях, де показники нижчі, ніж середні по Україні.

За його словами, велике занепокоєння також викликає вакцинація дорослих від дифтерії та правця. Вони щеплюються найгірше - лише 28,4% від плану.

"Така ситуація загрожує новими спалахами вакцинокерованих хвороб, в тому числі кору, які можуть стати непосильним тягарем для нашої медичної системи в умовах COVID-19”, - додав міністр.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив у повному забезпеченні України необхідними вакцинами.