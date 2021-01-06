Майже 1300 киян торік змінили імена: Люцифер став Джеком, а Володимир - Вольдемаром

Упродовж минулого року майже 1300 жителів Києва змінили свої імена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Фейсбуці.

«За минулий рік близько 1300 мешканців столиці змінили свої імена», - ідеться в повідомленні.

Також наводяться найбільш незвичні зміни імені киянами, зокрема: Людмила стала Каєю, Ганна - Олінною, Володимир – Вольдемаром, Іван - Йонасом, Дррааоллдлісс - Ганною, Ганна - Анабеллою, Марія - Деррікою, Олена - Мілаграс, Віталій – Габріелем, Лариса - Глорією-Сандрою, Лада - Міяко, Марія – Естель, Люцифер – Джеком.

Повідомляється, що вартість послуги зі зміни імені коштує 5 грн 10 копійок за первинну зміну імені і 51 грн – за повторну.

Строк розгляду відповідної заяви складає до 3 місяців, адже її перевіряють не лише співробітники відділів ДРАЦС, а й територіальних правоохоронних органів.

Як зазначається, громадянин не може скористатися послугою у випадку, якщо: щодо нього відкрите кримінальне провадження; скоїв чи скоїла адміністративне правопорушення; перебуває в розшуку/міжнародному розшуку; має непогашену судимість; надав чи надала неправдиві відомості щодо себе.

«Якщо Вашу заяву розглянуто позитивно та немає жодних обмежень, Ви отримаєте відповідне свідоцтво з новим іменем. Це свідоцтво є підставою для заміни інших документів – паспорта, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, водійського посвідчення», - інформують у Центральній юстиції.

Водночас наголошується, що свідоцтво про народження не підлягає заміні - цей документ є базовим для людини.

Відділ ДРАЦС самостійно сповіщає військкомати та Міграційну службу України про зміну імені особи.

Інші документи, наприклад, свідоцтво про право власності, змінювати необов’язково, бо своє право можна підтвердити документом про зміну імені.

Як повідомлялося, 3 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові» (№2450).