Вакула, Зеленський і Шанель: назвали найоригінальніші імена року

Цього року частіше батьки обирали новонародженим традиційні імена - Артем, Андрій, Богдан, Анна, Анастасія, Антоніна, хоча були й оригінальні - Зеленський, Яник, Імперія, Золушка і Шанель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції України у Фейсбуці.

«У 2020 році дехто з молодих батьків вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитинки», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, в Україні найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

Серед дівчаток - Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

Водночас зазначається, що «більшість батьків віддавали перевагу традиційним іменам».

Так, хлопчиків цьогоріч в Україні найчастіше називали Артемом, Андрієм, Богданом, Владиславом, Володимиром, Данилом, Дмитром.

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Серед жіночих імен найбільш популярними у 2020 році стали Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.

Як повідомлялося, 3 листопада Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові» (№2450).