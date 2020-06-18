В Ужгороді новонародженого хлопчика назвали Зеленським

В Ужгороді батьки назвали народженого у травні хлопчика Зеленським. Серед рідковживаних імен, які вподобали закарпатці минулого місяці, також є Леонард, Жан, Вогнедар.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, яке є у розпорядженні Укрінформу.

“Серед рідковживаних імен, якими називали ужгородці хлопчиків у травні - Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленський. Серед дівчаток популярні такі рідковживані імена, як Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія”, - йдеться в повідомленні.

Разом із тим найпоширенішими іменами, якими називали ужгородці хлопчиків: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Даніїл, Ярослав. А жіночі - це Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь.

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Протягом 5 місяців 2020 року відділами ДРАЦС Закарпатської області зареєстровано 5 398 новонароджених, повідомили у міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Як повідомлялося, раніше, у 2009 році, батьки з ромського поселення біля Ужгорода назвали свого сина на честь тодішнього президента України - Януковичем. Народився він в грудні 2009-го, перед президентськими виборами в країні. Зараз Янукович Брежинський вже школяр.