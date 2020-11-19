Законопроєкт 4382 повертає послуги ДРАЦС уcім громадам

Василь Сегін

У Верховній Раді України 16 листопада зареєстровано законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад» (№4382) (далі – Законопроєкт).

Законопроєкт розроблено з метою забезпечення права громадян на отримання таких базових адміністративних послуг як державна реєстрація народження, шлюбу, смерті.

Проблема полягає у тому, що внаслідок однозначно правильної і позитивної децентралізаційної реформи мільйонам громадян України наразі суттєво ускладнено доступ до державної реєстрації народження, шлюбу, смерті.

Це зумовлено тим, що у законодавстві України закріплено різний обсяг повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (далі – ДРАЦС) між різними територіальними громадами. Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті. Відповідно міста обласного значення, в тому числі об’єднанні та укрупнені територіальні громади, що утворені на базі таких міст як шляхом добровільного приєднання, так і на підставі рішень Кабінету Міністрів України про затвердження територій територіальних громад не мають повноважень у сфері ДРАЦС.

Така ситуація особливо негативно вплинула саме на мешканців колишніх сільських, селищних і міських (міст районного значення) рад, які мали у своїх громадах власних посадових осіб (чи виконавчі органи), що здійснювали повноваження ДРАЦС. З моменту входження у нову укрупнену територіальну громаду на базі міста обласного значення такі повноваження втрачаються.

Відповідно негативними наслідками ситуації, зумовленої насправді важливою та успішною децентралізаційною реформою в Україні, були і є:

- втрата компетенції ДРАЦС у колишніх сільських, селищних і міських (міст районного значення) радах;

- потреба мешканців з відповідних населених пунктів на доїзди до нового адміністративного центру територіальної громади у підрозділ ДРАЦС Міністерства юстиції, нерідко на відстані 30-40 км. В умовах поганого транспортного сполучення, а в 2020 році – ще й карантинних обмежень – це великі виклики, ризики і втрати.

Ця ситуація ще більше загострюється після виборів 25 жовтня 2020 року, адже ще більша кількість громадян України потрапила у юрисдикцію територіальних громад, утворених на базі міст обласного значення.

Попри реалізоване у бюджетному законодавстві та плановане повсюдно в інших сферах вирівнювання статусів усіх територіальних громад через виключення у законодавстві статусу міст обласного значення – наразі такі зміни у компетенційне законодавство не внесені, і відповідно невизначеність зберігається.

Не особливо допомагає у цій ситуації і механізм щодо налаштування послуг ДРАЦС через ЦНАП на підставі Наказу Міністерства юстиції «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» від 29.08.2019 № 2825/5. Адже:

- по-перше, для громадян ця модель залишається неефективною. Бо громадянину замість одного візиту у свій орган місцевого самоврядування (ОМС), потрібно два візити у ЦНАП. Це окремий виклик в умовах укрупнених територіальних громад, в тому числі через великі відстані та проблему транспортного сполучення, карантинні обмеження;

- по-друге, таке налаштування послуг через ЦНАП потребує тривалого часу і зусиль ОМС та органів Мін’юсту. А поточна процедура взаємодії є обтяжливою, адже вимагає щоденної фізичної передачі документів ДРАЦС від ОМС до Мін’юсту і навпаки.

Законопроєкт пропонує якнайшвидше надати територіальним громадянам, утвореним на базі міст обласного значення, принаймні базові повноваження у сфері ДРАЦС: реєстрацію народження, шлюбу, смерті.

Потрібно взяти до уваги, що сфера РАЦС – це досить масові послуги. Народжуваність в Україні в рік складає близько 300-400 тисяч осіб. Кількість померлих у 2019 році склала понад 580 тисяч осіб, що відносить потребу у державній реєстрації таких фактів до числа найбільш затребуваних.

Цей крок дозволить ОМС використати власну мотивованість, гнучкість та мобільність в отриманні таких повноважень та забезпечити доступ до таких послуг своїм мешканцям.

У разі наявності таких повноважень у всіх ОМС, полегшиться інтеграція цих послуг у ЦНАП, їх надання у старостинських округах. Тобто багато мешканців України можуть і не відчути негативного впливу, а такі швидкі послуги як державна реєстрація народження, смерті і далі будуть надаватися швидко (за один візит) та максимально близько до громадян.

Передбачені законопроєктом зміни пропонувались в розробленій експертами Програми «U-LEAD з Європою» Білій книзі державної політики у сфері адміністративних послуг. Асоціації органів місцевого самоврядування (Асоціація міст України, Асоціація ОТГ) також підтримують законопроєкт.

Оскільки сам законопроєкт досить лаконічний – це мінімальні зміни, що повинні швидко вирішити проблему, то його можна ухвалити у досить короткі строки за основу і в цілому.

Василь Сегін, координатор відділу впровадження політик напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою»