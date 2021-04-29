Верховна Рада скасувала пленарне засідання у п'ятницю, 30 квітня, і передбачила в цей день роботу в комітетах, комісіях, фракціях і групах.

Відповідну постанову "Про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання" (№5246) підтримали 332 народні депутати, передає кореспондент Укрінформу. Читайте також: Рада призначила Галущенка міністром енергетики Так, постанова вносить зміни до Календарного плану проведення п'ятої сесії ВР щодо роботи у квітні, передбачивши 30 квітня - роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (групах). Раніше 30 квітня було передбачено проведення пленарного засідання.