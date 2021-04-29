Рада ухвалила закон щодо розвитку закладів культури

Верховна Рада ухвалила закон, який сприятиме розвитку закладів культури та має створити сприятливі умови для підвищення культурного рівня громадян України.

Як передає Укрінформ, за відповідний закон №4318 "Про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг" проголосував 281 народний депутат.

Зокрема, ухвалений документ передбачає створення умов для творчого розвитку особистості, естетичного виховання громадян, доступності мистецької освіти, задоволення культурних потреб українського народу. Крім того, закон сприятиме залученню інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійної діяльності у модернізацію закладів культури незалежно від форми власності.

Як повідомлялося, даний законопроєкт Верховна Рада ухвалила в першому читанні 5 лютого 2021 року.