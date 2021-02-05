Рада планує внести зміни до закону про культурні послуги

Як передає кореспондент Укрінформ, його підтримали 280 народних депутатів.

"Законопроєкт розроблений з метою визначення на законодавчому рівні загальних засад надання населенню якісних і доступних культурних послуг", - ідеться у пояснювальній записці.

До основних положень законопроєкту віднесено: введення у правове поле понять «державна політика у сфері культури», «культурна послуга», «мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами», «центр культурних послуг».

Проєкт також передбачає перегляд та уточнення основних засад та пріоритетів державної культурної політики; запровадження механізмів моніторингу та оцінювання реалізації державної політики у сфері культури.

Законопроєкт визначає повноваження органів державної влади, спрямовані на впровадження реформи забезпечення населення культурними послугами.

Очікується, що ухвалення цього законопроєкту дозволить забезпечити вжиття необхідних заходів для надання населенню якісних та доступних культурних послуг, підвищить спроможність територіальних громад у їх наданні, сприятиме модернізації наявної культурної інфраструктури відповідно до потреб конкретної громади, раціонального використання ресурсного потенціалу.