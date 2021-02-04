У Вікіпедії стартує «Місяць культурної дипломатії України»

«Місяць культурної дипломатії України» у Вікіпедії, до якого можуть долучатися всі охочі, проводитиметься з 10 лютого по 10 березня.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці Міністерство закордонних справ.

«UkraineEverywhere - із таким закликом з 10 лютого по 10 березня 2021 року у Вікіпедії відбудеться «Місяць культурної дипломатії України». Мета проєкту – покращити статті про Україну та українську культуру українською та іншими мовами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори - МЗС України, Український інститут та Вікімедіа Україна - запрошують усіх охочих долучатися до проєкту.

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В його межах планується проведення вебінарів 17 лютого (українською мовою) та 19 лютого (англійською мовою), які допоможуть ознайомитися або ж краще розібратися з написанням статей до Вікіпедії.