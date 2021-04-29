Рада зробила крок до створення Єдиного туристичного реєстру

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні проєкт змін до закону "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму", яким передбачається створення Єдиного туристичного реєстру.

Як передає кореспондент Укрінформу, за проєкт закону №4162 проголосував 261 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, Єдиний туристичний реєстр створюється з метою забезпечення рівних можливостей на ринку туристичних послуг, забезпечення суб'єктів туристичної діяльності, державних органів та органів місцевого самоврядування, а також інших учасників цивільних відносин достовірною інформацією про суб’єктів туристичної діяльності.

Зазначається, що право на здійснення туристичної діяльності суб’єкт господарювання набуває шляхом подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, повідомлення про початок здійснення такої діяльності.

Автори проєкту закону передбачають, що створене відомство дозволить зменшити до мінімуму корупційну складову в організації туристичної діяльності, створить рівні права для суб’єктів туристичної діяльності умови для ефективного функціонування ринку туристичних послуг та його розвитку, сприятиме підвищенню якості національного туристичного продукту до рівня міжнародних та європейських стандартів та рівня якості надання послуг суб’єктами туристичної діяльності.

Законопроєктом також пропонується замінити ліцензування туроператорської діяльності на внесення відомостей про суб’єкта туристичної діяльності до Єдиного туристичного реєстру. На переконання авторів документу, це призведе до зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та спрощення започаткування і ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень в провадженні господарської діяльності у сфері туроператорської діяльності.