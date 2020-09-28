Новий закон стимулюватиме гідів виходити "з тіні" – голова Держтуризму

Новий закон про туризм після його ухвалення дасть можливість гідам виходити "з тіні" та працювати за правилами, встановленими органами місцевого самоврядування.

Про це під час презентації в Укрінформі профільного законопроєкту сказала голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, повідомляє кореспондент агентства.

"Питання щодо екскурсійної діяльності – це одна зі сфер, в якій ми мали дуже багато різних думок. Ми аналізом різних учасників цього процесу дійшли висновку і саме в такий спосіб відобразили в цій редакції (законопроєкту – ред.), що Єдиний туристичний реєстр надає можливості реєстрації гідів, але про те, проводити таку реєстрацію чи ні, рішення ухвалюють виконкоми органів місцевого самоврядування. І також вимоги приймаються на місцях. Тому що є якісь невеличкі місцевості, селища, де гіди дійсно – це люди, які працюють на іншій роботі і у вільний час проводять екскурсії. Вони кажуть, що, якщо ми не врегулюємо це повністю для всіх, то це вб’є їхню діяльність", – пояснила Олеськів.

Водночас вона зазначила, що в містах Київ, Львів, Одеса, Харків є повноцінна робота гідів, які зобов’язані мати відповідний фах і бути професіоналами. Тож це має стати професією, яка поважається й гарно оплачується. "І саме ці функції ми даємо", – зауважила голова ДАРТ.

"Ми також запровадили, що за наявності беджа – це буде типовий бедж державного зразка – будуть безкоштовні входи в державні, комунальні музеї, а також доступ до архівів. Тобто ми хочемо в такий спосіб закон не зарегулювати, поставити в рамки, а надати більше можливостей. І в подальшому ми як Державне агентство розвитку туризму і органи місцевого самоврядування будуть, зокрема, для тих гідів, які зареєстровані, які працюють з беджами легально, робити навчання, безкоштовне підвищення кваліфікації –щоб ми не заставляли, а стимулювали гідів сьогодні виходити "з тіні" і працювати за тими правилами, які встановлені органами місцевого самоврядування", – зазначила Олеськів.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики підготувало новий законопроєкт про туризм, який містить низку важливих новацій.

Глава МКІП Олександр Ткаченко зазначив, що законопроєкт передбачає системне оновлення застарілого закону "Про туризм", зокрема, створення Єдиного туристичного реєстру, запровадження сучасної термінології, закладає механізми створення цільових туристичних фондів та інші нововведення.