Туризм може стати одним із пріоритетів держави завдяки новому закону — Ткаченко

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі після того, як презентував на пресконференції в Укрінформі проєкт закону.

“Що нам дає новий закон "Про туризм"? По-перше, він робить внутрішній та в’їзний туризм – одним з пріоритетів держави. По-друге, його прийняття допоможе вирішити багато питань, які стоять перед галуззю”, - зазначив урядовець.

За його словами, автори проєкту закону пропонують утворити Єдиний туристичний реєстр і тоді в Україні з’явиться статистика туристичного ринку та алгоритм комунікації з суб’єктами туристичної діяльності. Вводитиметься поняття категоризації готелів, що дозволить зменшити корупційні ризики та вивести турбізнес з тіні. Також з’явиться поняття "добровільної категоризації", як у провідних європейських країн.

“Вирішується проблема туристичної інфраструктури. Одна із головних проблем – дороги. Зокрема, будуть добудовані ті ділянки, які проходять через туристичні маршрути. На них додатково встановимо інфопоінти про туристичні магніти цього регіону. Також відбудеться оновлення пасажирських вагонів, парку перевезень”, - додав Ткаченко.

Міністр зазначив, що також визначатимуться стандарти туристичної сфери, буде створено єдиний туристичний портал.

“Виділятимуться інвестиції у маркетингове просування. У тому числі просуванню України, як туристичної точки дестинації серед закордонних туристів. Важливо змінити тренд, коли виїжджає набагато більше українців закордон, ніж приїжджає туристів до нас”, - написав він.

Крім того, буде враховано питання безпеки туристів. Запроваджуватиметься обов’язкове страхування від невиїзду та на повернення в Україну. Також закон визначатиме, яку відповідальність за порушення прав та інтересів несе туроператор, а яку турагент. Досі, підкреслив глава МКІП, в Україні не було дієвого механізму відшкодування збитків у разі порушень прав туристів.

“Регіони отримують можливість фінансування програм на місцевому рівні завдяки цільовим туристичним фондам. Це допоможе місцевим органам влади отримувати напряму кошти на розвиток туризму на місцях. Джерел для наповнення місцевих цільових туристичних фондів кілька: находження від туристичного збору, стягнення за порушення вимог законодавства в сфері туризму, цільові та інші добровільні внески, кошти місцевого бюджету, міжнародні гранти та допомога”, - написав урядовець.

У пресцентрі Укрінформу міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, народний депутат України, заступник голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, народний депутат із фракції «Слуга Народу» Дмитро Нальотов та голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів презентували проєкт оновленого законопроєкту про туризм, який найближчим часом буде зареєстрований у Верховній Раді.