МКІП пропонує зробити обов’язковим страхування українських туристів

Законопроєкт про туризм, який у понеділок буде зареєстрований у Верховній Раді, пропонує введення обов’язкового страхування повернення наших туристів в Україну та оплати їхнього проживання, харчування під час вимушеного перебування за кордоном.

Як наголосила народний депутат України, заступник голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук під час презентації законопроєкту в Укрінформі, це надзвичайно важливо в умовах пандемії COVID-19.

"Обов’язкове страхування на повернення наших туристів в Україну та оплату їхнього проживання, харчування під час вимушеного перебування за кордоном. Надзвичайно важлива річ, особливо враховуючи всесвітню пандемію COVID-19", – зазначила Кравчук.

За її словами, новий законопроєкт також передбачає створення місцевих цільових туристичних фондів. Ці кошти мають стати ресурсом для розвитку сфери туризму безпосередньо на місцях. Утворюватимуть їх виконавчі органи місцевого самоврядування у складі місцевих бюджетів за рахунок туристичного збору, цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян. Використовуватися гроші будуть виключно для реалізації пріоритетів країни в галузі туризму.

Автори законопроєкту пропонують також закріпити на законодавчому рівні обов’язкові умови договору та розмежування відповідальності турагентів та туроператорів і визначення стандартів для туристичної сфери.

"Ми плануємо створити стратегічні плани з проблематикою, пріоритетами, чіткими термінами, кількісними показниками та ресурсами у кожному окремому регіоні", - додала депутат.

Кравчук підкреслила, що регуляторна політика держави не повинна обмежувати розвиток туризму та розвиток бізнесу в туристичній сфері.

"На оновлення туристичного законодавства вже давно існує величезний запит і від туристів, і від надавачів туристичних послуг. Те законодавство, яким керуємося сьогодні, застаріле. Водночас застаріле воно вже років із 10 і виступати якісним регулятором ніяк не може", - підкреслила народний депутат.

У пресцентрі Укрінформу вона із міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком, головою Державного агентства розвитку туризму Мар’яною Олеськів та колегою по парламенту, народним депутатом із фракції "Слуга Народу" Дмитром Нальотовим презентували проєкт оновленого закону про туризм.