У комітеті Ради очікують, що за оновлений закон про туризм візьмуться вже на цій сесії

У Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики сподіваються, що парламент у першому читанні вже на цій сесії проголосує за оновлений закон про туризм.

Про це сказала під час презентації відповідного законопроєкту в Укрінформі заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат Євгенія Кравчук, передає кореспондент агентства.

«Зрозуміло, що після реєстрації пройде певний час на подачу альтернативних (документів – ред.), але ми долучили вже представників інших фракцій, тому, я думаю, що це буде консолідований законопроєкт. Ми його розглянемо на комітеті. І дуже би хотілось, щоб у першому читанні ми вже на цій сесії його проголосували», - зазначила Кравчук.

Вона додала, що наразі документ має пройти подальше обговорення з професійною спільнотою, а також уточнила, що робота над ним тривала практично рік, зокрема і в онлайн-форматі навіть під час карантину.

«Звичайно, є більш стратегічне завдання перед нами, як і перед міністерством, і профільною агенцією, і народними депутатами, - це щоб галузь туризму стала все-таки не дотованою галуззю, а це була дійсно галузь економіки. В країнах, де на це роблять ставку, туризм приносить до 10% ВВП. Звичайно, що програма-максимум для нас – щоб розвиток внутрішнього туризму, приїзд сюди іноземців, подорожі Україною самих громадян України приносили в тому числі прибутки для приватного бізнесу і загалом для економіки України», - зауважила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики підготувало новий законопроєкт про туризм, який містить низку важливих новацій.

Глава МКІП Олександр Ткаченко зазначив, що законопроєкт передбачає системне оновлення застарілого закону “Про туризм” і передбачає, зокрема, створення Єдиного туристичного реєстру, запровадження сучасної термінології, закладає механізми створення цільових туристичних фондів та інші нововведення.