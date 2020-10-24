В Україні розпочав роботу новий посол Єгипту

Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік прийняв копії вірчих грамот від нового посла Єгипту в Україні Аймана Елгаммала.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

“23 жовтня 2020 року заступник міністра (CDTO) Дмитро Сенік прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Арабської Республіки Єгипет в Україні Аймана Елгаммала”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин.

Сенік, зокрема, підкреслив важливість активізації політичного діалогу з Єгиптом.

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За даними пресслужби МЗС, заступник міністра та новопризначений посол позитивно відзначили високу динаміку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Єгиптом – найбільшим торговельним партнером нашої держави на Африканському континенті.

У МЗС нагадали, що загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Єгиптом у 2019 році становив 2,631 млрд дол. США. У 2019 році Єгипет відвідали 1,49 млн українських туристів.

Фото: mfa.gov.ua