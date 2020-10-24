В Україні розпочав роботу новий посол Єгипту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
“23 жовтня 2020 року заступник міністра (CDTO) Дмитро Сенік прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Арабської Республіки Єгипет в Україні Аймана Елгаммала”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин.
Сенік, зокрема, підкреслив важливість активізації політичного діалогу з Єгиптом.
За даними пресслужби МЗС, заступник міністра та новопризначений посол позитивно відзначили високу динаміку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Єгиптом – найбільшим торговельним партнером нашої держави на Африканському континенті.
У МЗС нагадали, що загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Єгиптом у 2019 році становив 2,631 млрд дол. США. У 2019 році Єгипет відвідали 1,49 млн українських туристів.
Фото: mfa.gov.ua