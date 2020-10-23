Український дипломат розповіла про втілення культурних проєктів в Японії

Другий секретар Посольства України в Японії, кандидат історичних наук Віолетта Удовік розповіла про заходи, які проводить українське диппредставництво, участь представників України в міжнародних культурних подіях Японії, турне українських музикантів та колективів, а також співпрацю міст-побратимів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на газету «День».

«Серед заходів посольства, слід передусім зазначити концерти та фестивалі, які мають великий попит у Японії. Так, у 2018 році посольство провело «Тиждень України в Токіо», а в 2019 р. — захід «Дні української культури», завдяки якому нашу державу було представлено в чотирьох містах — Токіо, Йокогама, Нагоя та Кіото. В межах «Днів культури» було проведено понад десять заходів за такими напрямами, як мистецтво, музика, народна творчість та індустрія моди», - розповідає Удовік.

В галузі народного мистецтва вона відзначила проведення майстер-класів Петриківки за участі української народної майстрині Галини Назаренко, які були організовані посольством у межах міжнародного фестивалю Global Festa Japan 2019 у Токіо, а також як окремі заходи в українській недільній та японській початковій школах.

Кульмінаційним моментом «Днів української культури», за її словами, можна назвати фешн-шоу в українському стилі в фешн-коледжі Bunka Fashion College в Токіо, яке за три дні відвідало близько 20 тисяч осіб. На постійній основі посольство проводить фотовиставки про Україну, лекції та конференції про нашу державу, українські фестивалі тощо.

Також підтримуються контакти між спорідненими містами — Одесою та Йокогамою (з 1965 р.) і Києвом та Кіото (з 1971 р.).

Дипломат зазначає, що цього року через поширення коронавірусу багато заходів було скасовано, але деякі проєкти вдалося реалізувати в онлайн-режимі.

Так, під егідою Посольства України в Японії в травні було відкрито віртуальну виставку української художниці Зої Скоропаденко, присвячену 80-річчю великого японського сумоїста українського походження Івана Боришка, або Тайхо Кокі.

Посольство також надало підтримку в проведенні благодійного концерту японської скрипальки Чіє Савада та українського скрипаля Олега Криси з метою підтримки медичних працівників України та Японії.

Проводяться онлайн-лекції про Україну, її історію, традиції та культурне надбання.

«В жовтні спільно з мерією Йокогами ми відкрили віртуальну виставку, присвячену 55-й річниці встановлення побратимських зв’язків між Одесою та Йокогамою», - зазначила Удовік.

Українське диппредставництво у Японії продовжує проводити заходи з представлення України в офлайн-режимі. Так, улітку цього року в співпраці з місцевою владою в Касіхара (префектура Нара) проведено фотовиставку про Україну та українську національну збірну з легкої атлетики, а в жовтні Україну представлено в межах міжнародної культурної фотовиставки Festivals in the World, яка відбувається в бізнес-центрі Tokyo Midtown у центрі Токіо, а також на одній з ключових залізничних станцій японської столиці — Shinagawa, яка пропускає понад 370 тисяч осіб на день.

Фото надані газеті "День" Віолеттою Удовік