Кабмін призначив нового представника у Раді

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Василь Мокан підтвердив інформацію про те, що 11 березня під час засідання Кабінету міністрів України його було призначено представником уряду в парламенті.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Офіційно підтверджую, що сьогодні під час засідання уряду мене було призначено постійним представником Кабінету міністрів України у Верховній Раді України", - зазначив Мокан.

Першочерговими завданнями на цій посаді він вбачає посилення співпраці і комунікації з парламентом, широке інформування ЗМІ та громадськості про плани і рішення Кабміну, організацію зустрічей Прем’єр-міністра та міністрів із фракціями/групами та комітетами ВР.

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Раніше про призначення Мокана постійний представником Кабміну у ВР повідомляла народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня народний депутат від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк заявила про те, що залишає посаду представника Кабінету міністрів у Верховній Раді. Її було призначено 15 листопада після того, як відповідну посаду залишила Ірина Верещук.