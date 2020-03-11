Кабмін призначив нового представника у Раді
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Офіційно підтверджую, що сьогодні під час засідання уряду мене було призначено постійним представником Кабінету міністрів України у Верховній Раді України", - зазначив Мокан.
Першочерговими завданнями на цій посаді він вбачає посилення співпраці і комунікації з парламентом, широке інформування ЗМІ та громадськості про плани і рішення Кабміну, організацію зустрічей Прем’єр-міністра та міністрів із фракціями/групами та комітетами ВР.
Раніше про призначення Мокана постійний представником Кабміну у ВР повідомляла народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв Укрінформ, 11 березня народний депутат від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк заявила про те, що залишає посаду представника Кабінету міністрів у Верховній Раді. Її було призначено 15 листопада після того, як відповідну посаду залишила Ірина Верещук.