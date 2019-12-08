“Друзі України” у ЄП перед "нормандським" самітом звернулись до ФРН та Франції

Група друзів України у Європарламенті перед «нормандським» самітом звернулася до Франції та Німеччини із закликом сприяти визволенню всіх українських політв’язнів у РФ, а компанію Apple закликала відкоригувати позначення Криму відповідно до міжнародного права.

Про це повідомив посол України у Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький у Twitter.

«Вдячний Групі друзів України в Європарламенті та його керівнику Петрасу Ауштрявічюсу за потужне послання підтримки», - йдеться у дописі.

Посол також опублікував фотокопії двох звернень європарламентаріїв. Це, зокрема, лист до Німеччини та Франції із закликом до негайного звільнення всіх українських в’язнів, захоплених Росією, а також лист до Apple "із нагадуванням, що Крим – це Україна, і міжнародне законодавство має цінуватися вище за вигоду", уточнив український дипломат.

Зокрема, у зверненні до президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель європейські політики подякували за зусилля з посередництва між РФ і Україною у пошуку рішення для мирного врегулювання конфлікту на Сході України з повною повагою до територіальної цілісності України.

«Цим листом ми хотіли б підкреслити важливість продовження зусиль на основі успіху з обміном ув’язненими, який був проведений 7 вересня 2019 року. Враховуючи вашу роль у процесі мирних переговорів, ми закликаємо до безумовного та повного обміну в’язнями, які все ще залишаються, у якнайкоротші терміни. Ми переконані, що такий обмін в’язнями міг би створити ґрунтовні та сприятливі умови для подальших мирних переговорів та посилити гуманітарний вимір у врегулюванні конфлікту», - йдеться у зверненні.

У тексті другого листа зазначається, що рішення Apple показувати Крим "російським" для користувачів у РФ є тривожною поступкою впливу уряду Росії.

"Стирання територіального суверенітету в умовах геополітичного конфлікту є дуже тривожним – міжнародне право має цінуватися вище, ніж прибуток… Наше повідомлення є чітким: жодна країна не може бути вище міжнародного верховенства права, тому викликає тривогу те, що такі приватні компанії, як Applе, готові підривати зазначені закони задля підтримання споживчих відносин з РФ", – наголошується в посланні.

Європейські парламентарії закликали компанію відкоригувати позначення Криму відповідно до міжнародного права, нагадавши про страждання кримчан після анексії півострова Росією. Зокрема, кримський режисер і активіст Олег Сенцов, який став лауреатом премії Сахарова-2018 "За свободу думки", провів п’ять років у несправедливому ув’язненні, а багато інших кримських політичних в’язнів залишаються ув’язненими в РФ за сфабрикованими справами.

Як повідомлялося, наприкінці листопада компанія Apple на своїх мапах та в погодних додатках, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

Представництво Президента України в АРК направило запити компаніям Apple Incs і AFP News Agency через неправильне позначення тимчасово окупованого півострова та відносин з його окупантами.

Саміт у "нормандському форматі" - за участю лідерів України, Німеччини, Франції та РФ - відбудеться 9 грудня у Парижі.