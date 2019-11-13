Коломойський каже, що на місці Зеленського дав би хід розслідуванню проти Байдена — NYT

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що на місці президента України він би дав хід розслідуванню проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера у справі компанії Burisma.

Про це він заявив у інтерв’ю The New York Times.

“Коломойський сказав, що якби він був президентом України, він би почав розслідування (проти Байденів — ред.), якого прагне Трамп”, - йдеться у повідомленні.

На запитання журналіста, чи не ризикує Україна опинитися в програші, якщо на майбутніх президентських виборах у США переможе кандидат від демократів, Коломойський відповів: "Якщо вони надумають мудрувати з нами, ми зблизимося з Росією".

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування з імпічменту Дональда Трампа. Йому закидають спроби тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена - головного конкурента Трампа на президентських виборах у США. Водночас Байден заявляє, що його син Хантер не зробив нічого поганого, працюючи у наглядовій раді української газової компанії Burisma.