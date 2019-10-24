Верховний Суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні заяви ексгенпрокурора Віктора Шокіна про перегляд ухвали суду, якою йому було відмовлено у поновленні на посаді.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Верховного Суду.

"Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Вищого адміністративного суду України від 20 квітня 2017 року у справі № 800/98/17, якою позивачу було відмовлено у задоволенні клопотання про поновлення строку звернення до адміністративного суду з позовом до Президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України", - поінформували у пресслужбі.

Як повідомлялось, Шокін 2 вересня подав до Верховного Суду заяву із проханням переглянути за “нововиявленими обставинами” рішення Вищого адмінсуду, який відмовився його поновлювати у ГПУ.

Шокін обіймав посаду генерального прокурора України з лютого 2015 року по квітень 2016 року. Верховна Рада 29 березня 2016 року відправила його у відставку.