Москаля нагородили угорським хрестом "За заслуги"

Ексголові Закарпатської ОДА Геннадію Москалю вручили в Угорщині державний орден “За заслуги”. Як заявляє політик - за те, що свого часу не дав дестабілізувати ситуацію на Закарпатті за сценаріями ФСБ.

Про це Москаль написав у Facebook.

“Мені вручили державну нагороду Угорщини - хрест “За заслуги”. Передбачаючи можливі питання, хочу розставити окремі крапки над “і”. Весь цей час (перебування на посаді голови Закарпатської ОДА, у 2015-2019 роках - ред.) обласна адміністрація, очолювана мною, робила все від нас залежне, щоб під час оборонної війни з росіянами не дати посварити нас з угорцями. Вважаю, що нам вдалося головне - не допустити й поламати російський сценарій дестабілізації Закарпаття, незалежно від того, подобалося це комусь, чи ні. І саме за це я сьогодні отримав нагороду від угорської держави”, - пояснив Москаль.

З його слів, ОДА постійно комунікувала (публічно та непублічно) з представниками угорськомовних організацій, українськими спецслужбами, державними та політичними діячами України й Угорщини з метою запобігти міжетнічному конфлікту.

“Часто ця робота проводилася всупереч позиції офіційного Києва, коли окремі міністри (яких, на щастя, вже нема в уряді) замість допомоги у вирішенні конфліктів, навпаки підкидали дрова у вогонь”, - написав Москаль.

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Також він зауважив, що небезпека розхитування ситуації на Закарпатті ще не минула, і нагадав про акції, спрямовані на дестабілізацію ситуації за допомогою “угорського питання”.

Зокрема, йдеться про стели з угорськими написами в Берегівському та Виноградівському районах про те, що це - угорська земля; підпали офісу Товариства угорської культури Закарпаття; марші націоналістів з-поза Закарпаття з вигуками “мадярів на ножі” тощо. Зі слів Москаля, усі ці акції - справа рук ФСБ.