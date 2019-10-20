Зеленський їде на інтронізацію імператора Японії

Президент України Володимир Зеленський 21-24 жовтня здійснить робочий візит до Японії.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

"21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Японії для участі у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто", - йдеться в повідомленні.

Програмою візиту передбачені зустрічі глави держави з Прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

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Заплановано також низку двосторонніх зустрічей Президента України з лідерами іноземних країн.