Зеленський за тиждень підписав 12 законів

Президент України Володимир Зеленський цього тижня підписав 12 законів, ухвалених Верховною Радою.

Про це повідомила речниця глави держави Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook.

“12 законів підписав Президент Володимир Зеленський цього тижня”, - написала вона.

Зокрема, за її словами, закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг», знаний більше як «спліт», сприятиме розвитку конкуренції на фінансовому ринку, запобіганню діяльності несумлінних компаній, координованості із сучасними процесами реформування та дерегуляції економіки України, і усім цим активізує ринок небанківських фінансових послуг.

Також Мендель нагадала про підписаний закон «Про внесення змін до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні», який, на її переконання, “приведе Голівуд в Україну”.

“Тепер Україна повертатиме іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомку фільмів на території України. І ще 5% витрат у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему війни на Донбасі”, - зазначила речниця Президента, підкресливши, що це підвищить впізнаваність України, привабить інвестиції, долучить український кінематограф до міжнародного, збільшить туристичні потоки, подарує робочі місця в кінематографі та туризмі, заохотить до зйомок українського кіно.

Крім того, підписаний главою держави закон «Про внесення змін до закону «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» сприятиме підвищенню ефективності закупівель, запровадженню персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконаленню механізму оскарження тендерів, зазначила Мендель. Зокрема, зазначила вона, згідно з новим законом, використання е-системи ProZorro стає обов’язковим для здійснення державних закупівель вартістю від 50 тисяч гривень (раніше поріг був від 200 тисяч гривень), що допоможе вивести з тіні понад чверть мільйона закупівель на рік.

Також речниця вказала на закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», який передбачає перезапуск НАЗК.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня Зеленський також підписав закони: про удосконалення нормування у будівництві; про збільшення штрафів за відмову у пільговому перевезенні громадян; про концесію та інші.