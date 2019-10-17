Зеленський у Ризі: Без фільтрації запитань і без російських телевізійників

Що найбільше запам'яталося після візиту президента України до Латвії

Візит 16 жовтня великої, представницької української делегації на чолі з Володимиром Зеленським до Риги виявився першим, після минулих в Україні виборів, візитом на вищому рівні до країн Балтії. Укрінформ писав про очікування і настрої напередодні в інтерв'ю з президентом Латвії Егілсом Левітсом, а також з головою латвійського МЗС Едгаром Рінкевичсом.

І ось одноденний візит закінчився. На ньому обговорювали безліч тем: українсько-латвійське співробітництво в різних сферах – економічній, політичній, гуманітарній; дії сторін у зв'язку із заарештованими в Латвії «грошима Курченка»; встановлення миру на Донбасі та вплив на країну-агресора; загроза енергетичної безпеки у зв'язку з реалізацією проекту «Nord Stream-2», перспективи євроатлантичної інтеграції України...

У результаті обидві сторони пишуть, що задоволені результатами зустрічі. Але іншого годі було й чекати, коли мова йде про країни з такими партнерськими відносинами, як Україна і Латвія.

Тому цікаво подивитися на нюанси, «інструментування» візиту, що закінчився.

КОМАНДНИЙ РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ

Навряд чи приймаюча сторона вкладала в це якийсь особливий сенс, але стрічки, до яких кріпилися журналістські акредитаційні посвідчення для висвітлення цього візиту, були яскраво оранжевого кольору. Зігріваючого і вбирающего погляд, саме такого, який був у нас під час Помаранчевої революції. Тому якось одразу згадався той час: радості, тривоги і розчарування п'ятнадцятирічної давності. Втім зараз ситуація зовсім інша...

Українська делегація, яка приїхала з президентом, була представницькою: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, міністри закордонних справ україни Вадим Пристайко та юстиції Денис Малюська, помічник глави держави Андрій Єрмак. Причому уточнена програма візиту була складена так, що президент брав участь далеко не у всіх заходах. І, навпаки, інші учасники делегації мали можливість «засвітитися» в них. Наприклад, Вадим Пристайко разом зі своїм латвійським візаві Едгаром Рінкевичсом відкривав меморіальну дошку на честь 100-річчя першої дипломатичної місії України в Латвії. Перша леді Олена Зеленська та Дмитро Кулеба відвідували Ризьку українську середню школу. Міністр юстиції Денис Малюська підписав Меморандум про взаєморозуміння з головою латвійського Мін'юсту Янісом Бордансом. І на загальній «картинці» візиту це виглядало добре – як показник командної роботи, а не фокусування уваги на президенті.

Була і ще одна позитивна якість, яка проявилася під час пресконференції. При всій повазі до Петра Порошенка, але практика його прес-служби «фільтрувати» питання і «стверджувати» їх перед зарубіжними пресконференціями викликала здивування наших європейських партнерів і глухе невдоволення українських журналістів. Зараз же про те, які питання задаватимуться, ніхто навіть не заїкався.

Більше того, під час пресконференції відбулася цілком показова історія. Президент Зеленський не зовсім виважено сказав про те, що останні дні не було обстрілу. Після чого журналістка телеканалу «1+1» (що теж важливо) нагадала йому про двох українських військовослужбовців, які загинули 15 жовтня. І президенту довелося давати додаткові пояснення, що саме він мав на увазі.

Це, як мені здається, непоганий показник зубастости українських журналістів, причому незалежно від місця роботи. Так, певна line of day – у всіх, звичайно, є. Але при цьому є і суттєва автономність журналістського мислення.

Можна, звичайно, було б звернути увагу на те, що в делегації не було Андрія Богдана. Але навряд чи варто на цьому зупинятися, «жовтизною» попахує. Зрештою, це не службовий функціонал глави Офісу президента. І він реально не може бути «тінню Зеленського», як про нього писали після ста днів президентства.

АФЕРИСТИ З НТВ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час візиту Зеленського до Риги знову відзначилися російські телевізійники. У середу латвійські поліцейські затримали двох осіб, телеоператора та ведучого з мікрофоном, які називали себе журналістами російського телеканалу НТВ, але при цьому не мали журналістської акредитації й приїхали до Латвії за туристичною візою. Хоча, хто знає, можливо, це були самозванці. Втім, про все за порядком.

Інцидент стався після урочистого покладання Зеленським і Левітсом квітів до пам'ятника Свободи в центрі Риги. Після церемонії Зеленський пішов у натовп поспілкуватися з рижанами. І водночас дві людини з телекамерою і мікрофоном без будь-яких розпізнавальних знаків ЗМІ протиснулися до президента і почали закидати йому питання: «Що з нормандським форматом? Так що буде з нормандським форматом?». На що Зеленський відповів: «Ну, про що ви говорите! Тут наших людей регулярно обстрілюють...».

Після чого до цих двох, що задавали питання, підійшли латвійські поліцейські. Ті, представляючись, назвали себе журналістами російського телеканалу НТВ. При цьому у них не було з собою ні акредитації для висвітлення візиту, ні напрямку від названого роботодавця. Більш того, після пред'явлення ними паспортів, з'ясувалося, що вони приїхали до Латвії за туристичною візою. А це не дає права на виконання професійних дій. У відповідь на запитання поліцейських «журналісти НТВ» сказали, що візу їм робила не телекомпанія, а якась інша фірма і що вони «всюди так працюють». (Дійсно, раніше на практику роботи «російських журналістів» з туристичною візою могли дивитися крізь пальці. Але після 2014 року на це стали звертати більшу увагу, особливо в балтійських країнах, які не відчувають себе в повній безпеці. І прецеденти з видворенням російських телевізійників мали місце). Потім телеоператор і людина з мікрофоном були затримані поліцейськими для з'ясування обставин (втім, я встиг зробити фотографію одного з затриманих).

Слід особливо відзначити, що до того, вранці, «телеоператор НТВ» був присутній у журналістській зоні (цікаво, як він туди пробрався) і вів звідти зйомку початку візиту, урочистої зустрічі президентом Левітсом президента Зеленського.

І тут цікаво простежити – чи з'явиться десь більш детальна інформація про цей інцидент.

Втім, і з українським журналістом в одному випадку вийшло не зовсім зручно. У другій половині дня були підвищені заходи безпеки під час спілкування Зеленського з людьми, які цього разу прийшли до пам'ятника Шевченку (в основному це були представники української громади). Поліцейські та охорона у штатському працювали більш строго. І ось по закінченні заходу фотографи з президентського пулу (якщо я правильно зрозумів) прямували до машин. При цьому один із них голосно розсерджений сказав іншому: «У цій країні охоронців більше, ніж народу!». Це при тому, що поруч було багато людей, в тому числі рижан.

Все можна зрозуміти. Мабуть, не вийшло вдалої фотографії. Напевно, охоронці в останню секунду вторглися в кадр, зіпсувавши зйомку. Але голосно кидати такі зарозумілі фрази в дружній країні – це не те, що недипломатично, це неприпустимо. Звернув на це увагу Юлії Мендель, яка йшла поруч, вона обіцяла відреагувати і провести інструктаж – як слід вести себе під час закордонних візитів.

Ну і останнє, на що хотілося б звернути увагу. У багатьох заходах, пов'язаних з візитом української делегації, брав участь мер Риги Олег Буров. І це надзвичайно цікаво. Адже він став мером, завдяки тому, що в Ризькій думі існує коаліція між партією Бурова «Честь служити Ризі/Gods kalpot Rīgai» і партією «Saskana/Згода», що вважається проросійською. У квітні цього року лідер «Saskana» – багаторічний мер Риги Ніл Ушаков був відсторонений від посади через корупційний скандал. І з того часу у цій партії перманентна криза. І великі невизначеності при прийнятті рішень. Рішення про те, що новим мером Риги стане Буров, також було неоднозначним. Та й зараз «Saskana» періодично говорить, що може переглянути коаліційну угоду.

А Буров, між тим, спілкується з українською делегацією, розповідає бажаючим почути, що дружина його – із Західної України, а діти записувалися в паспорті «українцями». І найцікавіше, що він найближчим часом планує поїхати з візитом до Києва...

Так що і тут ситуація, яка надзвичайно цікава для подальшого спостереження.

Олег Кудрін, Рига

Фото автора та Пресслужби Президента